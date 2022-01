Vaccini, il governo insiste: per gli over 50 scatta anche l’obbligo del richiamo e terza dose

130 Visite

Misure sempre più stringenti e sempre più contestate e per certi versi assurde. L’obbligo vaccinale per gli over 50 durerà dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. E riguarderà anche il richiamo e la dose booster. Lo prevede il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in vigore da oggi, 8 gennaio 2022, che prevede il rischio della sanzione a partire dal 1° febbraio 2022 e l’obbligo sui luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022.