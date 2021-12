Al Vomero impossibile risolvere il traffico senza aree di sosta

74 Visite

“ La politica fallimentare che, da diversi lustri a questa parte, viene condotta dagli Enti locali a Napoli in materia di parcheggi, ha generato in alcune zone, come il Vomero, che hanno un’elevata densità abitativa e con un forte indotto commerciale, danni irreversibili, favorendo tra l’altro la speculazione dei privati al punto che oggi per acquistare un box nel cuore del quartiere collinare si possono spendere cifre da capogiro, somme che in altre realtà consentono di comprare un immobile per abitazione – afferma Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, commentando il traffico e gli intasamenti ulteriormente aggravatisi in questo periodo prenatalizio nell’ambito della municipalità collinare -. L’alternativa all’acquisto dei box per la sosta della massa enorme, valutata in alcune decine di migliaia di auto, di proprietà dei residenti dell’area collinare, non esiste, dal momento che i pochi posti che si rendono disponibili per la sosta stanziale nei garage privati comportano esborsi locativi annuali notevoli, se solo si pensi che per parcheggiare una sola ora vengono chiesti fino a cinque euro “.

“Peraltro, notoriamente, per creare o ampliare zone a traffico limitato o zone pedonali occorre innanzitutto e preliminarmente realizzare aree da destinare a parcheggi pubblici con tariffe agevolate, poste a contorno delle Ztl – sottolinea Capodanno -. Altrimenti chiudendo alcuni tratti di strada, non si fa altro che spostare il traffico su strade e aree limitrofe, come testimoniato dalle pedonalizzazioni in via Scarlatti e in via Luca Giordano, che hanno ulteriormente intasato il traffico nelle arterie parallele rispettivamente di via Cimarosa e di via Merliani “.













