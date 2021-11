ESCLUSIVA MARANO, MALVIVENTI SEQUESTRANO FIGLIO DI UN IMPRENDITORE. L’UOMO RIESCE A SCAPPARE. SI INDAGA SU UN POSSIBILE TENTATIVO DI ESTORSIONE

170 Visite

Un inquietante episodio si è verificato, tra ieri e l’altro ieri, nel comune di Marano. Da quanto si apprende, il figlio di un noto imprenditore della città sarebbe stato sequestrato da ignoti e condotto in una zona periferica della città. Il sequestro sarebbe stato organizzato per fini estorsivi o per una rapina. La vittima sarebbe riuscita a fuggire mentre i malviventi cercavano di mettersi in contatto con i suoi familiari. Molti i punti non ancora chiariti. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS