L’Ad di Moderna: “Vaccini molto meno efficaci contro Omicron”

L’amministratore delegato di Moderna Stephane Bancel ritiene che i vaccini esistenti siano molto meno efficaci contro Omicron e a suo giudizio ci vorranno mesi prima che le aziende farmaceutiche possano produrre nuovi vaccini specifici per la nuova variante. Lo ha detto il manager in un’intervista al Financial Times.

Parole che hanno immediatamente deviato in territorio negativo i mercati finanziari e anche i prezzi del petrolio sono scesi rapidamente in scia alle prospettive negative di evoluzione della pandemia.

Bancel ha spiegato che l’elevato numero di mutazioni di Omicron sulla proteina spike, che il virus utilizza per infettare le cellule umane, e la rapida diffusione della variante in Sudafrica, suggeriscono che i vaccini attuali potrebbero essere modificati il prossimo anno. “L’efficacia non può essere allo stesso livello avuto con la variante Delta” è il parere di molti scienziati con i quali si è consultato, in attesa di dati più certi.

Diverso parere in casa Pfizer. Secondo l’ex commissario della Fda, Scott Gottlieb, ora nel Cda della casa farmaceutica c’è invece “un ragionevole grado di fiducia nella protezione che l’attuale ciclo di vaccini può garantire con tre dosi”. Anche Joe Biden ha rassicurato sul parere dei consulenti medici del governo i quali “credono che i vaccini continueranno a fornire un grado di protezione contro la forma grave della malattia”.

Fonte Huffington post













