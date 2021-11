Marano e i mille problemi irrisolti. Fdi: “Il peggiore anno dalla nascita della città. Il disastro Visconti e il vuoto dei commissari””

Marano di Napoli anno 2021: Il peggiore dalla nascita della città? La Città di Marano di Napoli si trova in una situazione di degrado assoluto, abbandonata a se stessa, senza stimoli, senza idee, ci verrebbe da dire senza futuro. Gli uffici comunali ormai sono vuoti, quei pochi dipendenti presenti affrontano mille difficoltà per cercare di portare avanti una barca ormai alla deriva. L’amministrazione Visconti ha lasciato strascichi pesanti, ed è sotto gli occhi di tutti la cattiva gestione della cosa pubblica anche da parte della Commissione Straordinaria La Commissione si è insediata ormai da quasi 5 mesi e nulla di concreto ha fatto, se non mettere ulteriormente in ginocchio una città oramai alla deriva. Sul fronte evasione canoni idrici nulla di fatto, condutture idriche fatiscenti, migliaia di metri cubi d’acqua vengono gettati al vento: e i cittadini pagano ! Strade che sembrano un colabrodo, manutenzioni ordinarie idriche inesistenti, illuminazione pubblica mal funzionante, gestione dei rifiuti catastrofica e, come se non bastasse, è stato eliminato il collegamento attraverso le “navette” con la Metropolitana di Chiaiano e con le zone periferiche della città. Lotta all’abusivismo edilizio neanche a parlarne; il comparto Polizia Municipale ridotto all’osso con enorme difficoltà a far funzionare i controlli. Prima dell’insediamento della Commissione, l’Ente Comunale aveva iniziato ad evadere le vecchie pratiche edilizie oramai giacenti da anni negli armadi degli uffici comunali, facendo incassare al Comune somme necessarie in questo momento così difficile, ma anche questo progetto è stato fermato dalla Commissione Prefettizia, che lo ha ritenuto non necessario (10 mesi di progetto condono ha fatto recuperare all’Ente Cittadino circa un mln di euro! ). Perché questa assenza di collegamento tra chi dovrebbe amministrare il territorio e i suoi cittadini? La città non merito tutto questo, i maranesi si sentono completamente abbandonati, stanchi e delusi. Egregi Commissari, fateci sapere quali sono per voi le azioni importanti per la città? Cosa intendete mettere in campo per dare vita alla nostra collettività?

Comunicato Sezione Fratelli d’Italia Marano di Napoli