Giugliano rullo compressore: battuto anche il Gladiator. La difesa (dei record) è impenetrabile

Vola il Giugliano di Giovanni Ferraro. Il Giugliano dei record (zero gol subiti in sette incontri) che passa anche al Piccirillo con le reti di Giovanni Kyeremateng e Ciro Poziello. I due gol arrivano nella ripresa, tra il 24′ e il 33′. Con questo successo i gialloblu, in vetta alla classifica del girone G, conquistano la settima vittoria consecutiva in campionato. Baietti, l’estremo difensore del Giugliano, è imbattuto dall’inizio del torneo. Il match giocato al Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere è agonisticamente intenso. Il Giugliano parte bene fin dalle prime battute, ma spreca diverse occasioni. Nella ripresa i due gol che decidono la gara.













