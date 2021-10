Osimhen si infortuna in allenamento: salta il derby con la Salernitana

290 Visite

Seduta mattutina di allenamento per il Napoli in vista della gara di domani all’Arechi contro la Salernitana. Durante la sessione odierna Osimhen, ha reso noto il club azzurro, “è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro”. L’attaccante, si apprende dalla nota, “non partirà per la trasferta di Salerno”. L’allenamento odierno, dopo una prima fase dedicata al torello, ha visto la squadra svolgere lavoro su palle inattive. Successivamente seduta tattica e partitina a campo ridotto. Relativamente ai singoli, Ounas ha svolto personalizzato in campo. Per Malcuit e Manolas personalizzato in piscina.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS