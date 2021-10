Mascherine all’aperto, De Luca proroga ordinanza

Lotta al Covid, resta massima l’attenzione in Campania per evitare i contagi. A dettare la linea è il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, pronto a prorogare l’ordinanza sui dispositivi di protezione individuali in scadenza domani, 31 ottobre.

L’uso della mascherina resta obbligatorio in situazioni di assembramenti e in ogni luogo non isolato come nei centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento nonché in fila, nei mercati, nelle fiere e nei contesti di trasporto pubblico anche all’aperto come traghetti, battelli, navi.