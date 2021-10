184 Visite

Si è chiusa oggi l’iniziativa, promossa dalla ditta Tekra e dal Comune, denominata Svuota cantine. L’ultima tappa si è tenuta in via Migliaccio, nei pressi dell’area Pip. Numerosi gli ingombranti raccolti nel corso dei cinque appuntamenti. Altre iniziative, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio e della protezione civile, saranno messe in campo all’inizio del 2022.













