Fondo sanitario, Manfredi: “Con nuovi investimenti più diritti per i cittadini”

“La pandemia ha insegnato che le risorse spese per la sanità rappresentano un investimento sociale. L’impegno del Ministro della Salute Roberto Speranza ad ampliare la dotazione del fondo sanitario nazionale da 114 a 128 miliardi di euro va in questa direzione. Basta tagli orizzontali ai capitoli di spesa che comportano la riduzione dei diritti essenziali dei cittadini. Questa politica ha penalizzato ancor di più il Sud, già destinatario di minori fondi rispetto al dovuto. In tale ottica la valorizzazione del Sistema sanitario nazionale contribuisce alla ripartenza di Napoli e dell’intero Mezzogiorno soprattutto se associata agli investimenti previsti con il Pnrr”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.













