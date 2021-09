GIUGLIANO, DICHIARAZIONI PRE OSTIAMARE MISTER FERRARO

95 Visite

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro che ha così presentato la gara di domani, valevole per la seconda giornata di Serie D, Girone G, contro l’Ostiamare. Di seguito le sue dichiarazioni:

“E’ stata una settimana piena ma tranquilla. La squadra ha lavorato bene, subito dopo essere tornata da Sassari. Abbiamo avuto un buon test mercoledì che ci ha messo alla prova, vincere aiuta a vincere. Siamo sereni e lavoriamo per la nostra strada. Abbiamo gestito bene sopratutto i giorni in relazione agli impegni, modificando un po’ il programma di lavoro, ma tutto questo fa parte del nostro lavoro, ed è giusto essere pronti per entrambe le competizioni”.

L’allenatore ha poi continuato: “Sono felice del gruppo, miglioriamo sempre settimana dopo settimana ininterrottamente dal 16 agosto. Più lavoriamo insieme, più ci conosciamo non solo in campo ma anche umanamente e questo è importante per creare un’anima. Lavoriamo per il presente ma anche per il futuro, fare bene adesso ci aiuterà per l’avvenire. Quella di domani sarà una gara complicata. L’Ostiamare è squadra forte, costruita per obiettivi importanti e allenata da un ottimo allenatore che è Gardini. Sarà un test che ci metterà alla prova”.

Infine ha concluso: “Recuperiamo Fornito dalla squalifica, poi non saranno della gara Mazzei, Poziello Raffaele e Kyeremateng”.













