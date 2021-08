Marano, ennesimo pedone investito da una moto in via Falcone

353 Visite

Ancora un incidente stradale, ieri, in via G.Falcone. Matteo, 20 anni, residente a Marano, stava camminando, quando è stato investito da una moto che dopo non si è fermata a prestare soccorso. Il giovane si è fatto refertare presso il pronto soccorso dell’ospedale S.Giuliano di Giugliano. Ha riportato lievi ferite: contusione della faccia e del collo. La sua prognosi è di 7 giorni. Gli incidenti stradali sono un problema di salute pubblica molto importante, ma ancora troppo trascurato nella città di Marano.













