De Luca avverte i no-vax campani: “Devono vaccinarsi o sarà lockdown”

Stamattina Vincenzo De Luca ha avvertito i no-vax sul possibile ritorno del lockdown in Campania. Il Presidente della Regione ha parlato anche di vaccinazioni, della situazione delle discoteche e del green pass. “Dobbiamo essere preoccupati per il contagio. In Campania le mascherine sono state sempre obbligatorie. Mi hanno mandato un video di una discoteca sul litorale salernitano dove ho visto centinaia di ragazzi uno sull’altro- oggi abbiamo oltre 200 positivi. Se continua questo trend avremo ospedali pieni. Quest’anno vogliamo avere le scuole aperte ma dobbiamo completa rare la vaccinazione sotto gli 18 anni“.

Intanto è fuga dai vaccini da parte di una larga parte della popolazione: “Dobbiamo rintracciare anche gli over 60, alcuni dei quali li abbiamo già convocati già 3 volte. Il Governo ha fatto una comunicazione disastrosa sui vaccini, quindi, dalla fine di giugno sono calate le disponibilità a vaccinarsi. Stiamo cercando di uscire dal Covid per lo sforza delle Regioni. I cittadini devono essere responsabili: o ci vacciniamo o ritorniamo in lockdown a fronte di questa nuova ondata di Covid“, conclude De Luca.













