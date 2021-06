E’ vivo è sta bene il bambino scomparso: ritrovato a 3 km dall’abitazione

313 Visite

Vivo a 3 chilometri dal’abitazione. Il piccolo scomparso in Mugello è stato ritrovato sano e salvo nei pressi del casolare in località Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio. Una notte di ricerche senza esito, poi il lieto fine per un caso che ha tenuto in ansia l’Italia intera. Presumibilmente il piccolo è uscito da solo di notte e poi si è allontanato. Il piccolo sta bene.

‘ansia è durata per oltre 24 ore. Una delle ipotesi degli investigatori era quella che il bambino fosse uscito da solo di notte. E’ un piccolo abituato a girare intorno al casolare, che si trova in aperta campagna, e pur essendo molto piccolo riesce autonomamente a uscire di casa, come aveva spiegato anche il sindaco di Palazzuolo sul Senio, che ha partecipato alle ricerche.

Il bambino si è allontanato tra le 21 e le 24 della sera di lunedì. Lo ha trovato un giornalista de “La Vita in Diretta” che stava realizzando un servizio sulla scomparsa del bambino. Il piccolo era in una scarpata.













