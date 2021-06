MARANO, INIZIATA OGGI L’ERA POST VISCONTI. IL PRIMO GIORNO, DOPO 2 ANNI E MEZZO, SENZA L’EX SINDACO IN MUNICIPIO

626 Visite

E’ il primo giorno al Comune senza Visconti. Il primo giorno dopo circa due anni e mezzo di gestione. Da oggi l’ente cittadino e per i prossimi 18 mesi (salvo colpi di scena in sede di Tar) non sarà amministrato da politici. Oggi si insedieranno in municipio i tre commissari designati dal Viminale: Basilicata, Garramone e Antonetti. Sarà (per loro) un compito arduo: le problematiche sono tante e gravi: dall’evasione dei canoni idrici al Pip, dal nuovo Puc alla gestione dei fondi Pics. Ma c’è un’altra cosa, non meno importante, da fare e da fare in fretta, richiesta dal nostro portale da anni e anni: la rotazione di alcuni dipendenti (turn over) negli uffici. Per salvare il municipio maranese non basta allontanare qualche politico, bisogna fare di più anche sul fronte del personale. Che non si sprechi l’ennesima occasione.













