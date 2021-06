Marano, è iniziata la stagione dei fuochi artificiali a tutte le ore: decine di segnalazioni in redazione. “Si faccia qualcosa per regolamentare l’utilizzo”

685 Visite

Gentile direttore, le scrivo in qualità di cittadina di Marano di Napoli e perché non saprei davvero a rivolgermi per denunciare una situazione oramai insostenibile, dal momento che non c’è nessuno che può raccogliere lamentele o altro dei cittadini di questa sventurata città. Ogni sera, a più riprese, dobbiamo assistere, a malincuore, a spettacoli pirotecnici (fuochi d’artificio e “botte”) che disturbano la quiete pubblica. Lo spettacolo si ripete almeno due o tre volte tra le 20 e dopo la mezzanotte. Più e più volte ci spaventano e più è più volte spaventano gli animali domestici, per i quali rappresentano un momento di vero terrore. Possibile che nessuno regolamenti questa situazione? Immagino che non riguardi solo Marano, ma anche i paesi limitrofi. In ogni caso siamo davvero stanchi, non solo di questo, ma una cosa alla volta. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro.

Cari saluti

Rosanna













