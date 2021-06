MUGNANO, “DIVERSAMENTE ESTATE”, IL PROGETTO DELLA COOPERATIVA MARGHERITA

37 Visite

E’ un progetto sperimentale e innovativo, proposto dalla Cooperativa Margherita

che da anni lavora per la promozione, organizzazione ed integrazione delle persone

fragili.

“Diversamente Estate” è rivolto ai minori, diversamente abili e non; si tratta di

laboratori educativi-ricreativi, condotti da un’equipe esperta che lavorerà con

dedizione per permettere ai bambini e /o ragazzi di esprimere la loro personalità e

migliorare la partecipazione ai processi educativi in cui saranno coinvolti. Il tutto sarà

svoto all’interno del Centro Sociale Polifunzionale I Delfini, sito in Mugnano di

Napoli, nel rispetto delle regole anti-covid. L’obiettivo del progetto è quello di un

campo estivo diverso, un campo estivo integrato, composto cioè da ragazzi

diversamente abili e bambini normodotati e non. Elemento innovativo che ci conduce

a Diversamente Estate è che l’equipe sarà affiancata dagli utenti del Centro Diurno,

per promuovere attività ludico ricreative rivolte ai più piccoli. Ciò consentirà di

vivere un’estate diversa in tutti i sensi, allontanando l’idea di un campo estivo

classico, e riuscendo a valorizzare la diversità e gli spunti che provengono

dall’eterogeneità del gruppo, dall’interazione cooperativa con gli altri,

dall’espressione della creatività personale.

Con la supervisione dei nostri professionisti i ragazzi Diversamente abili del Centro

Delfini illustreranno, terranno i vari laboratori e si prenderanno cura dei bambini che

parteciperanno a questa esperienza.

Perché Diversamente Estate? Perché noi vediamo orizzonti dove gli altri disegnano i

confini…













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS