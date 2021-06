Marano, una casa rifugio negli immobili (da anni del Comune) di via Antica Consolare Campana. Il progetto fortemente voluto dall’assessore Perna

277 Visite

Una casa rifugio in via Antica Consolare Campana. E’ arrivato nei giorni scorsi il via libera della giunta, l’atto che dà finalmente il la agli uffici preposti per la pubblicazione di un avviso pubblico mediante il quale affidare il bene. Si tratta di due immobili attigui, acquisiti al patrimonio comunale moltissimi anni fa (acquisiti per abusivismo edilizio) e sgomberati soltanto di recente, dopo un lunghissimo iter e un po’ di lassismo (mettiamola in questo modo) da parte di qualche ufficio o funzionario o dirigente. Ad insistere per la riuscita del progetto è stata l’assessore alle politiche sociali Bianca Perna, che ha seguito l’intero percorso anche per non sprecare il finanziamento (200 mila euro) stanziato dalla Regione.

Soldi che serviranno alla cooperativa che vincerà il bando per affrontare le spese di gestione per i primi due anni. Il bando di gara dovrebbe essere pronto a breve. Le case (ve ne sono altre in zona da utilizzare) furono acquisite dal Comune una quindicina di anni fa; la destinazione d’uso era chiara già all’epoca (utilizzo per scopi sociali) ma non se ne fece nulla e per lungo tempo il titolare delle strutture continuò a percepire i canoni di fitto per beni che erano già nella disponibilità dell’ente cittadino. Ora il cambio di passo. Si spera che la procedura sia ultimata in tempi brevi.













