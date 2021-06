Ischia e Procida: carabinieri impegnati nel monitoraggio del flusso turistico

83 Visite

Nel corso dei quest’ultimo weekend i carabinieri della compagnia di Ischia sono stati impegnati per il controllo e il monitoraggio del flusso turistico sulle isole di Ischia e Procida.

133 persone identificate e 47 i veicoli controllati.

Durante il servizio – caratterizzato come sempre dal buonsenso e dalla prevenzione – i militari hanno sanzionato 8 persone per il mancato rispetto del coprifuoco imposto dalle norme anti-contagio. Presenza costante per un controllo anche sulla movida. Denunciato un centauro perché fermato alla guida in stato di ebbrezza e sanzioni al codice della strada per divieto di sbarco e uso del telefono alla guida.













