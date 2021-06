2.945 Visite

Un incidente stradale nei pressi di Roma, avvenuto nella serata di ieri, vede coinvolti alcuni giovani di Marano e dei comuni limitrofi. Non sono ancora note le dinamiche del sinistro. Uno dei ragazzi feriti è ricoverato in rianimazione, altri presentano ferite giudicate guaribili in alcuni giorni. Seguono aggiornamenti.













