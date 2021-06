Comunali Napoli, martedì Conte in città con il candidato Manfredi

93 Visite

Conferenza stampa Conte a Napoli martedì ore 11.30 Hotel Piazza Bellini, via Santa Maria di Costantinopoli 101.

Martedì 15 giugno alle ore 11.30 presso l’hotel Piazza Bellini a Napoli (Via Santa Maria di Costantinopoli, 101) Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa di apertura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per Napoli, alla presenza del candidato sindaco Gaetano Manfredi. Nel rispetto delle misure anti-Covid, gli ingressi saranno numericamente limitati, si chiede dunque la cortesia di fare richiesta d’accredito per non più di un giornalista per testata. Sarà comunque possibile seguire la conferenza stampa in diretta streaming













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS