Marano, l’antenna a San Rocco, i consiglieri Moio e Carandente: “Disinteresse totale di un’amministrazione fallimentare”. La pratica in giacenza per un anno e così si è formato il silenzio-assenso

276 Visite

I fatti di questi giorni mettono nuovamente in evidenza il disinteresse e l’abbandono più totale di questa amministrazione nei confronti della periferia della città, ed in particolare delle frazioni di San Marco e San Rocco.

Come appreso solo recentemente dagli organi di stampa locale in questi giorni sono iniziati i lavori per istallare diversi nuovi impianti di telecomunicazione, il tutto nel silenzio generale dell’attuale amministrazione.

Infatti questi nuovi impianti, se da un lato, in astratto possono apportare un miglioramento del servizio di telefonia mobile e delle telecomunicazioni in generale, dall’altro lato, molto più rilevante, possono mettere a repentaglio la salute della popolazione.

Sulla questione giova precisare che, come previsto dal “regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive” allorquando si voglia installare un nuovo impianto, il primo parametro da rispettare è la salvaguardia della popolazione da eventuali rischi legati all’esposizione ai campi elettromagnetici, il rispetto e la conservare del paesaggio, e soprattutto dislocare in maniera corretta gli impianti sul territorio comunale debitamente distanziati gli uni dagli altri, ed informare i cittadini in merito ai risultati delle verifiche periodiche effettuate ed alle procedure autorizzative avviate.

Purtroppo tutte le attività sopra menzionate, propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione

amministrativa, previste dal regolamento non sono mai state rispettate dall’attuale

amministrazione. Del resto anche la provvisoria sospensione dell’autorizzazione (tra l’altro disattesa dalla ditta esecutrice dei lavori), arrivata soltanto in data odierna (ieri, ndr) appare tardiva e poco efficace, considerato che qualora venisse prodotto il parere dell’Arpac e quest’ultimo fosse favorevole, l’Ente non avrebbe più strumenti da poter opporre al prosieguo dei lavori, ed ancora una volta sarebbero i cittadini maranesi a pagare per la negligenza e la superficialità di quest’amministrazione.

Per i motivi sopra evidenziati, i sottoscritti consiglieri comunali Luigi Carandente e Nicola Moio chiederanno urgentemente la convocazione di un tavolo tecnico con l’amministrazione comunale affinchè venga rispettato il regolamento del nostro comune, cosi da poter monitorare le emissioni di onde elettromagnetiche degli impianti di telecomunicazione e farne un censimento, inoltre è nostra premura approfondire la questione dei nuovi impianti che stanno per realizzare nelle periferie di San Marco e San Rocco.

Nota stampa consiglieri Nicola Moio e Luigi Carandente

Vi è da aggiungere, come già rimarcato ieri dal nostro giornale, che la pratica relativa all’installazione dell’antenna di cui si parla in questi giorni è rimasta in giacenza negli uffici comunali per circa un anno, dal 13 agosto di un anno fa per la precisione. In un anno nessuno ha visto nulla e si è così formato il cosiddetto silenzio-assenso. C’è un regolamento comunale che potrebbe servire al Comune per bloccare tutto nelle more di un eventuale ricorso al Tar. Ma qualcuno, al Comune, sembra non gradire questa opzione.

Nota Redazione Terranostranews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS