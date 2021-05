Marano, il suicidio di Michele e quell’ultimo messaggio sui social

2.901 Visite

L’ultimo post di Michele Martino prima di morire: “Il silenzio racconta quello che le parole non hanno più forza d’esprimere”. E’ questo il messaggio postato su Instagram e Facebook prima del drammatico gesto. Una scelta ponderata? Cosa turbava Michele Martino, il 40enne che questa mattina ha deciso di farla finita sparandosi un proiettile alla tempia all’interno della propria auto? L’episodio è accaduto presso l’area Pip di Marano in via Migliaccio. La vittima era molto nota nella città di Marano per la sua professione di assicuratore, padre di due figli, residente a Villaricca e figlio di un ex vigile urbano di Marano in pensione da pochi anni.

Il gesto suicida dell’uomo ha scosso la citta di Marano. Sgomento e incredulità nei post di chi lo conosceva: “Non ci credo, lo conoscevo da oltre 25 anni, era una persona esemplare“, scrive Castrese.

Di seguito alcuni dei commenti dei lettori di Terranostranews:

“Non ci posso credere, quando andavo nella sua agenzia si chiacchierava del più e del meno, dei figli, della famiglia. Una persona gentile ed educata. Non ci sono parole”, così Penelope.

E Ancora: “Non ci credo, sto malissimo. Siamo cresciuti insieme, una notizia che mi ha sconvolto“, l’amico Nico.













