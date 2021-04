Incidente a Capodanno, ad un mese dalla scomparsa la cerimonia in ricordo di Angelo

172 Visite

Amici e parenti hanno ricordati oggi, con una funzione religiosa, la memoria di Angelo Marrone, il giovane papà originario di Melito ma residente a Marano vittima di un incidente stradale nella notte di Capodanno.

Angelo era alla guida di una Fiat Punto, la notte tra il 31 e l’1 gennaio, e accompagnava il figlio piccolo in ospedale, vittima di un incidente domestico. L’incidente che lo vide coinvolto si verificò a Chiaiano, in via Santa Maria a Cubito. Marrone si è spento al Cardarelli, dopo diverse settimane, dove era ricoverato in terapia intensiva.













