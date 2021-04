Recovery Fund, 500 sindaci del Mezzogiorno a Napoli: “Basta al divario Nord-Sud”

150 Visite

In occasione della Festa della Liberazione, 500 sindaci provenienti da tutto il Mezzogiorno si sono ritrovati in piazza del Plebiscito, a Napoli, per dire basta al divario Nord-Sud. I sindaci e le delegazioni, che si riconoscono nel movimento Recovery Sud, hanno chiesto equità nella distribuzione dei fondi del Recovery Fund, denunciando che circa il 20% di tali risorse sono state dirottate verso il Nord Italia. «Il Mezzogiorno rivendica giustizia sociale e la fine delle discrimazioni territoriali», dichiara il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

(LaPresse)













