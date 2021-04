SUD, A. CESARO (FI): “CON FORZA ITALIA SBUROCRATIZZAZIONE, RISORSE E LAVORO AL SUD”

191 Visite

“Lamentarsi come fa De Luca perché al Sud arriva ‘solo’ il 40 per cento delle risorse del Recovery Plan dopo essersi fatto fregare ben due miliardi di euro del Patto per la Campania da Di Maio è davvero il colmo”. Lo afferma Armando Cesaro (FI).

“Finalmente, con Forza Italia al governo e grazie al particolare impegno dei ministri Mara Carfagna e Renato Brunetta per il Sud, dopo anni e anni di chiacchiere della sinistra, potremo contare su ben 88 miliardi di euro, su oltre 2.800 nuovi tecnici e su una sburocratizzazione vera, seria e coerente con gli obiettivi di sviluppo”, aggiunge l’esponente di Forza Italia.

“Altro che fantaconcorsi, redditi di cittadinanza e amenità varie”, conclude Cesaro.













