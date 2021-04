Francesco morto a 16 anni, incidente fatale sulla Domiziana

313 Visite

Nel tragico incidente stradale accaduto nella serata di ieri nei pressi di Baia Verde, Castel Volturno, ha trovato la morte Francesco Marmo, 16 anni di Caivano. Il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, è finito contro un’auto, guidata da un cittadino straniero. Fatale l’impatto per l’adolescente: il 16enne è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato sull’asfalto. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. “Non ci sono parole che la terra ti sia lieve da forza a tua mamma ciao Francesco”, scrive Ida. E poi ancora: “Mamma mia non si può concepire perché la vita in certi casi è così crudele. Riposa in pace, che Dio ti accolga fra le sue braccia”.













