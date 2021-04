Covid, a Napoli c’è una nuova variante

C’è, secondo quanto riporta Il Mattino, una nuova variante di Sars-Cov-2 in giro per Napoli e provincia: è un incrocio tra il ceppo europeo (B.1.7.7) e sudafricano, da cui il primo ha preso una mutazione identificata con il codice E-184-K. Da gennaio, questo “discendente” dell’originario ceppo di Wuhan, poi emigrato in Europa, e ora imparentato con la variante africana, era tenuto sotto stretta sorveglianza sanitaria dai laboratori di Cotugno, Tigem e Istituto zooprofilattico.