“Come chiamarlo?”, i nomi dei bambini più gettonati del 2021

Coloro che, nonostante le difficoltà, vogliono lo stesso avere un figlio si saranno posti almeno una volta la domanda “Come chiamarlo”?

Stando alle previsioni ed eliminando i nomi “tradizionali” (che di certo continueranno a essere popolari anche nel 2021), quest’anno dovrebbero andare di moda delle scelte davvero originali. Degli esempi? Per le femminucce si farebbe bene a puntare su Aria, Ava, Elena, Eliana, Ella, Emilia, Evelyn, Luna, mentre per i maschi su Enea, Gioele, Samuel, Christian, Niccolò. In quanti non avranno paura di seguire il trend del momento? Certo, non si esclude che di qui ai prossimi 30 anni il nome diventi superato e fuori moda ma, in compenso, ci si distinguerà da tutti i genitori che si limitano a seguire le tradizioni.













