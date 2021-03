Rientro a scuola dopo Pasqua anche in zona rossa: il governo accelera

236 Visite

L’obiettivo del governo: riportare gli alunni più piccoli in classe subito dopo Pasqua anche in zona rossa. È una ipotesi, condivisa da diverse forze politiche, alla quale il governo sembra guardare con sempre maggiore attenzione. È stata la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, a dire a chiare lettere di ritenere che dopo Pasqua anche nelle zone rosse, «complice l’aumento delle vaccinazioni», si debba «rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell’infanzia e almeno la primaria». Lo scrivono i principali quotidiani nazionali.

italiane. A differenza di quanto stabilito fino al 5 marzo, quando, in zona rossa, agli alunni delle classi fino alla prima media era consentito di frequentare la scuola in presenza. La decisione di estendere le misure restrittive anti-

L’ultimo Dpcm, in scadenza il 6 aprile, prevede lezioni a distanza per le scuole di ogni ordine e grado in

L’allarme non è rientrato. Ma i disagi della Dad sono vari: dalle carenze di connessione ai ritardi di apprendimento. E crescono le proteste di piazza e la consapevolezza del peso che stanno sostenendo le famiglie. Anche se il decreto legge varato dal Governo il 12 marzo scorso, per aiutare le famiglie di fronte alla nuova stretta delle scuole a causa del coronavirus, ha varato un tris di aiuti sul fronte dello smart working, dei congedi e del bonus baby sitter, resta l’esigenza diffusa di ripensare alle chiusure almeno delle scuole dei più piccoli. E il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in tutte le occasioni ha assicurato che «si tornerà in presenza» appena le condizioni lo permetteranno.