Napoli: ok Consiglio a proroga esenzione Cosap al 30 giugno

89 Visite

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza la delibera con cui si prorogano le misure temporanee a sostegno delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La seduta si sta svolgendo in videoconferenza. Il testo è stato approvato, alla presenza di 23 consiglieri presenti, con 20 voti favorevoli, il voto contrario del consigliere del M5s, Matteo Brambilla, e 2 astenuti. Con la delibera, illustrata dall’assessore alle Attività produttive, Rosaria Galiero, si proroga l’esenzione dal pagamento della Cosap al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021 la possibilità di richiedere all’amministrazione comunale in forma semplificata le concessioni di occupazioni di suolo, andando in deroga all’articolo 15 del regolamento. E proprio rispetto ai dubbi espressi da diversi consiglieri in merito alla proroga del procedimento in deroga al regolamento, l’assessore ha sottolineato che ”tutte le autorizzazioni fino ad ora rilasciate non hanno rappresentato un ‘tana liberi tutti’ ma solo un’opportunità in un momento di particolare crisi. Non ci sono occupazioni selvagge e lo testimonia il fatto che alcuni progetti presentati sono stati rifiutati perché non compatibili con il bilanciamento dell’interesse pubblico”. Nel corso del dibattito, la consigliera Elena Coccia, ha chiesto all’amministrazione di interloquire con la Regione Campania affinchè si riaprano i mercatini a chilometro zero, i mercati del contadino ”anche alla luce dei rincari che si stanno registrando soprattutto sui prodotti agricoli”. (ANSA).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS