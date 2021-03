Marano, triciclo si ribalta in via Benedetto Croce. “E’ colpa delle buche sulla strada”

480 Visite

Le buche stradali sono un vero flagello per gli automobilisti, ne sanno qualcosa i cittadini di Marano da sempre abituati a pericolose peripezie in strada per evitare i famigerati crateri. Il maltempo e la cattiva manutenzione sono la causa principale delle buche stradali.

Marano potrebbe aggiudicarsi la “maglia nera” delle buche stradali, infatti in ogni strada della città troviamo avvallamenti, crepe e voragini una dietro l’altra. E con l’arrivo della brutta stagione le cose letteralmente precipitano, con la pioggia che penetra nel manto stradale che poi si sbriciola con il passare delle auto e soprattutto dei mezzi pesanti (tir, camion).

Un guaio incredibile per automobilisti e le loro auto, di tanto in tanto il Comune ci mette una toppa che dura poco o niente perché spesso vengono fatte con materiali scadenti. Oltre a recare danni importanti alle auto le buche sono pericolosissime, ogni giorno si rischia la vita nel percorrere le strade della città.

A tal proposito, riceviamo e pubblichiamo la segnalazione inviataci da un nostro lettore: “Gentile redazione di Terranostranews, via Benedetto Croce versa ancora in queste condizioni, come può ben notare dalle immagini della foto. Una consigliera aveva promesso di far sistemare, ma è sparita. Non risponde nemmeno più a telefono. Un mese fa un anziano a bordo di un triciclo si è ribaltato. Infatti, dalle foto si notano alcuni pezzi del mezzo. Bisogna intervenire subito per evitare simili incidenti. Grazie”.

(Lettera firmata da un residente di Marano).













