Sono stati arrestati i cinque banditi che hanno rapinato e malmenato il rider a Capodichino. Gli inquirenti, come riportato da Il Mattino, hanno individuato e tratto in arresto i 5 uomini dei 6 che l’altra sera, a Calata Capodichino, hanno bloccato l’uomo e sono riusciti a portargli via lo scooter dopo averlo malmenato.













