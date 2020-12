Papa Francesco compie oggi 84 anni

169 Visite

Oggi 17 dicembre compiono gli anni: Giorgio Bandiera, attore, doppiatore; Mariella Adani, soprano; Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco. Il papa compie 84 anni.

E ancora: Francesco Pizzi, ex calciatore; Vittorio Stagni, attore, doppiatore, dialoghista; Angelo Tiraboschi, politico; Gianni Ravaglia, politico; Sergio Rossetti, ex calciatore, allenatore; Gian Mario Selis, politico; Fabio Morandini, ex combinatista nordico; Angelo Todaro, fumettista, saggista; Gino Gagliardelli, ex calciatore; Maria Fida Moro, giornalista, politica; Francesco Scorsa, ex calciatore, allenatore; Carmine Benincasa, critico d’arte, storico dell’arte, teologo; Paolo Sottocorona, meteorologo; Carlo Costalli, politico; Antonino Recca, chimico; Edoardo Angelino, scrittore, politico; Aldo Corno, allenatore pallacanestro; Luigi Weiss, biatleta, scialpinista; Armando Mango, musicista, compositore, paroliere; Bill Pullman, attore.













