Marano, cimitero ancora al buio e lapidi mai riparate. Nessuna risposta dal Comune e dai “pessimi” consiglieri

Trenta giorni. Ormai sono trenta giorni di luci spente al cimitero e di lapidi non riparate. Sono centinaia le segnalazioni giunte alla nostra redazione. Il Comune, come da abitudine consolidata, non fornisce risposte. I settori pubblici del cimitero, lotto A, sono al buio e nessuno si interessa. I consiglieri dell’apposita commissione fanno finta di non leggere, tanto si sa loro (e qualche profilo fake già denunciato alla polizia postale) sono solo in gridare di criticare o spesso offendere chi li contesta. Dell’assessore al ramo nemmeno a parlarne: non si sa nemmeno chi sia. E’ l’ennesima vergogna che si perpetra nel nostro comune, dove decine di anziani rischiano grosso ogni volta che si recano nei luoghi sacri per deporre un fiore. Nulla è stato fatto anche per le infiltrazioni che avevamo segnalato nei giorni scorsi, mentre procedono a rilento (con tre-quattro operai) anche i lavori per nuova ala, quella per cui migliaia di cittadini hanno già versato gran parte delle quote.













