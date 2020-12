PELUSO (FDI): “RECOVERY FUND, SFIDA CRUCIALE PER IL SUD E PER L’ITALIA”

69 Visite

“Il Recovery fund rappresenta una sfida cruciale per il Sud e per l’Italia e le sue risorse vanno concentrate soprattutto nel Mezzogiorno perché questa parte della Nazione è la vera potenzialità di sviluppo dell’Italia”.

E’ quanto afferma la vice responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno di FdI, Gabriella Peluso.

“Invece, anche con il Recovery Fund si va realizzando l’ennesima penalizzazione ai danni del Mezzogiorno destinandogli solo il 34% delle risorse previste per la quota aiuti di 65,4 miliardi” – sottolinea Peluso – per la quale “al Sud dovrebbe essere destinato almeno il 70% di tale quota perché occorre colmare il divario economico e sociale tra Nord e Sud, che è testimoniato dal minore pil e dalla disoccupazione che attanaglia il Mezzogiorno”.

“Inoltre – conclude l’esponente del partito di Giorgia Meloni – il premier Conte ha annunciato che, all’interno del Recovery Fund, ci sono tanti progetti per il Sud, tra cui l’Alta Capacità Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria, le dorsali da Salerno a Taranto, la Palermo-Catania-Messina. Si tratta delle stesse opere annunciate in attuazione dei “Patti per le Regioni” dell’allora Governo Renzi, a cui erano destinati 100 miliardi di euro, e che, evidentemente, non sono state realizzate. Insomma, il solito “fumo negli occhi” per il Sud”.













