M5S, Sibilia: “Grande assente agli Stati Generali del Movimento il tema della sicurezza pubblica”

“Il vero grande assente, agli Stati Generali, è stato il tema sicurezza e soccorso pubblico. Eppure è una richiesta costante che arriva dai nostri sindaci, parlamentari e consiglieri comunali e regionali. E’ un tema che dobbiamo curare al massimo, soprattutto in un periodo nel quale i cittadini hanno bisogno di certezze e punti di riferimento. Dare per scontati i 14 milioni di controlli per il rispetto delle norme contro la diffusione del Covid19, così come i recenti 38 arresti nel foggiano e il salvataggio quotidiano di vite umane è un grave errore. Dovrebbe, La sicurezza dovrebbe piuttosto diventare una nostra stella polare. Dobbiamo lavorare insieme affinché assieme, la sicurezza e l’ambiente, siano i temi principali del nostro futuro politico”.

E’ quanto scrive il Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA in un post pubblicato sulla pagina Facebook.













