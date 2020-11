313 Visite

Covid-19: è di poco fa la notizia di un positivo anche all’interno del civico consesso di Mugnano. Il nome, al momento, non è stato rivelato. Il consigliere comunale, dopo aver accusato un lieve stato febbrile, ed è ora in buone condizioni, in attesa del secondo tampone.













