Calvizzano, amministrazione Pirozzi: “Aggiornamenti bando fitti, protezione civile e contratti a canone concordato”

𝐁𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐅𝐈𝐓𝐓𝐈 𝟐𝟎𝟏𝟗: Si comunica alla cittadinanza che si è concluso l’iter per il pagamento del contributo fitti 2019 Regione Campania. I beneficiari sono 117 che hanno consegnato correttamente la documentazione richiesta e riceveranno il pagamento nella prima settimana di dicembre, sono in corso i controlli previsti dalla legge in materia di antimafia sui contributi pubblici. Come amministrazione daremo un ulteriore possibilità agli altri 33 beneficiari che non hanno trasmesso la documentazione prevista e gli uffici competenti provvederanno a riconvocarli e inserirli in una seconda graduatoria.

𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐓𝐈 𝐃𝐈 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄: Si rende, inoltre, che attraverso il verbale di deposito del 2 luglio 2018 presso la casa comunale è stato stipulato l’accordo territoriale con le organizzazioni provinciali per la città di Calvizzano ai sensi della legge 9 dicembre 2018 n.431 e D.M 16/01/2017. In sintesi i proprietari dell’unità immobiliari in affitto possono usufruire, adottando il contratto di fitto a canone concordato, di:

1. Riduzione aliquota cedolare secca dal 21% al 10%

2. Possibilità di beneficiare di detrazioni comunali: IMU ridotta al 75%

Gli inquilini possono usufruire delle seguenti agevolazioni a fini Irpef per i seguenti importi:

1. € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71

2. € 247,90 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma inferiore ad € 39.987,41

Per coloro che stipulano contratti di fitto in comodato d’uso ai parenti di primo grado è ridotto al 50% il pagamento dell’IMU.

𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐄: è stata approvata in Giunta la manifestazione di interesse per le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale interessate a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato nel settore della protezione civile per il periodo 2020-2025 ai sensi dell’art.56 della legge del terzo settore.

Comunicano gli aggiornamenti il 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐨𝐳𝐳𝐢 𝐞 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 Francesco Ferrillo.

Importante è stato in questi giorni anche il contributo di tutti i consiglieri comunali di maggioranza.

Comunicato Stampa Amministrazione Pirozzi