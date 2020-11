Covid, picco di contagi a Marano: 66 i positivi di oggi. “Il Comune è immobile su tutta linea, scarsissimi i controlli”

167 Visite

Come ha appena annunciato nella diretta Facebook, il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, i dati dei contagi nei vari Comuni sono preoccupanti. Infatti, nella giornata odierna a Marano si registrano ben 66 casi con positività al Coronavirus. I guariti sono tre. Attualmente il totale dei positivi è di 538 cittadini. Nella diretta, il governatore ha invitato i sindaci ad essere più rigorosi con misure e controlli ed invita i cittadini ad un maggiore senso di responsabilità. Scarsissimi i controlli sul territorio, come denunciato anche da De Luca (non vale solo per Marano) e da tanti residenti, e zero misure da parte del sindaco Visconti, che avrebbe anche il potere di disporre provvedimenti in autonomia, così come fissato dagli ultimi Dpcm, almeno in merito alla chiusura delle strade della movida. Attivissimi sono molti sindaci dell’hinterland, quelli di Qualiano, Villaricca e Calvizzano in primis, in strada con i vigili o che hanno sottoscritto ulteriori provvedimenti.













