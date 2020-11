Saviano, nominata la Giunta comunale: ecco le deleghe

130 Visite

Il sindaco avv. Vincenzo Simonelli, con proprio decreto, ha nominato i componenti della Giunta Comunale: 4 sono esterni e uno solo invece è stato nominato tra i consiglieri eletti nella recente tornata elettorale del 20 e 21 settembre scorso. Due sono le donne.

Assessore con delega di Vice sindaco, Politiche Ambientali, Organizzative e della Sicurezza è stato nominato il dr. Giuseppe Allocca con competenze in materia di Ambiente, Polizia Municipale, Protezione Civile. Allocca è stato eletto consigliere nella lista “Progetto in Comune” e dunque lascerà il posto in Consiglio comunale.

Alle politiche economiche ed infrastrutturali è stato invece nominato il dr. Pasquale Trocchia , con competenze in materia di Bilancio, Tributi e Attività Produttive, coordinamento del Contenzioso e Appalti.

L’ingegnare Biagio de Risi è l’assessore alle politiche dei Lavori Pubblici ed avrà competenza in materia di Pianificazione Urbanistica ed Edilizia, manutenzione dei Beni Patrimoniali, funzionamento del Servizio Idrico, Fognario ed attività di Depurazione.

Alle politiche sociali e sanitarie è stata nominata la dr.ssa Santina Pierro ed avrà competenza in materia di Assistenza Sociale, tutela delle Minoranze, Politiche Giovanili nonché Politiche Sanitarie e Igiene Pubblica, del Lavoro e dell’Immigrazione, della Famiglia, rapporti con le Istituzioni Religiose e con le Associazioni.

La delega delle politiche culturali e dell’istruzione è stata assegnata alla prof.ssa Paola Ammirati che avrà competenza in materia di Pubblica Istruzione, Attività Culturali, Spettacolo, Manifestazioni ed Eventi cittadini, gestione delle Strutture comunali ad uso collettivo, gestione Biblioteca e Archivi.

Ai componenti della Giunta il sindaco, che ha tenuto per se le deleghe non assegnate, ha rivolto ai componenti dell’Esecutivo gli auguri di “buon lavoro nell’interesse dell’intera Comunità savianese”.

Simonelli infine darà comunicazione della nomina nel corso della prima seduta di Consiglio comunale convocata per il 12 novembre prossimo













