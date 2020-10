Pablo Picasso nasceva oggi: maestro del cubismo

60 Visite

Oggi è l’anniversario della nascita dell’artista Pablo Picasso, nato il 25 ottobre del 1881 in Spagna. Pablo Picasso è stato uno dei più grandi artisti del Novecento e uno dei pittori più rivoluzionari di sempre. Il suo stile è stato alla base dello sviluppo del cubismo, un movimento artistico che prevede la rappresentazione di una figura sotto molteplici punti di vista. Nato a Malaga, in Andalusia, Picasso ha vissuto tra la Spagna e la Francia e ha dimostrato fin da giovane il suo amore e il suo talento per la pittura. Tra le sue opere universalmente conosciute Les demoiselles d’Avignon(1907) e Guernica (1937).













