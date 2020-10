Borrelli (Europa Verde): “Mezzi di trasporto sempre strapieni in barba alle regole. Chiesti più corse e più controlli”

127 Visite

“La situazione dei trasporti fra Napoli e provincia è diventata insostenibile e potenzialmente pericolosissima. I vagoni delle metropolitane e i bus sono delle possibili bombe di contagio che possono far impennare ancor di più il numero dei positivi al Covid. Ogni giorno centinaia di cittadini ci segnalano assembramenti e mancanza del rispetto del distanziamento sociale su tutti i mezzi: dalla linea 1 della metropolitana ai bus, dalla Circumvesuviana alla Circumflegrea, passando per la Cumana. Cittadini ammassati, attaccati e qualcuno non indossa nemmeno la mascherina. Stiamo chiedendo alle aziende responsabili, da giorni, sforzi per aumentare le corse ed evitare treni super affollati. Anche perché, più corse equivalgono a tempi di attesa minori e, quindi, a meno folla. A differenza di oggi dove, per una metro, si aspettano anche 25 minuti”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

“Abbiamo chiesto soprattutto più controlli, serve personale addetto che verifichi che tutti indossino la mascherina e che limiti gli ingressi una volta occupati tutti i posti disponibili. Ma occorre – ha aggiunto Borrelli – anche senso di responsabilità da parte dei cittadini”.













