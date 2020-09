La voce del cittadino, Marano: “Giro di spaccio tra ragazzi senza mascherina nel parco di San Rocco. La protezione civile passa, ma chiude un occhio”

236 Visite

Di seguito la lettera di una lettrice:

“Caro Direttore, spero che Lei possa dare spazio a questa mia segnalazione che riguarda il parco di San Rocco, dove si consuma un giro di spaccio tra ragazzi senza mascherine e non vi è alcun controllo dei carabinieri o organi di competenza. Ieri, sul posto, è passata anche la protezione civile, ma non hanno fatto nulla. Nel parco, i ragazzi si riforniscono della droga da spacciare ai coetanei. Il consumo di droghe “leggere” fra i ragazzi è un fenomeno che desta preoccupazioni. Il problema di fondo è che nel nostro territorio, mancano per i giovani, alternative costruttive per trascorrere il tempo. Probabilmente, le colpe di questi episodi sono anche da ricercare nell’assenza di una politica giovanile, improntata alla legalità e che progetti di concerto con educatori, assessori e carabinieri una mappatura del territorio, per studiare i luoghi di aggregazione dei giovani e capire dove maggiormente si registrano casi di bullismo, atti vandalici, consumo di spinelli, per poi stilare un programma serio, efficiente e costruttivo per togliere i giovani dalla strada. Mi auguro che al più presto, giungano sul posto, i controlli. Non è giusto che per la negligenza degli altri, per quanto riguarda il mancato uso della mascherina, le altre persone che si trovano a frequentare il parco, rischino per la propria salute. Oramai, il parco, per tante persone non è più un posto piacevole dove trascorrere il tempo in tranquillità e lontano dal caos”

Grazie,

Daniela













