L’angolo della satira. Regionali, l’exploit di Di Fenza e la corsa sul carro del vincitore. “Pascalì, piensace tu”….

24 Visite

I maranesi, in politica, sono alquanto umorali e anche questa volta, archiviato lo spoglio delle regionali, non hanno smentito la loro fama di inguaribili “arrampicatori” sui carri dei vincitori.

E’ accaduto che Pasquale Di Fenza, geometra molto noto sul territorio, un po’ per bravura e un po’ con una buona dose di fortuna, sia riuscito a conquistare un seggio in Regione. Erano anni che Marano non aveva un rappresentante negli scranni regionali: l’ultimo fu (dal 2010 al 2015) Biagio Iacolare, che divenne anche vicepresidente di quell’assise.

Di Fenza, fino a pochi mesi fa vicino alla Lega (partito per il quale si candidò alle ultime amministrative), è stato al centro di critiche (aspre) per il suo repentino passaggio con De Luca e per la candidatura in una delle liste in suo sostegno. Da quando è diventato consigliere regionale, in un battibaleno, tutto è cambiato e molti, anche qualche detrattore, sono corsi sul carro del vincitore. Qualcuno, con inusitata enfasi, si è spinto oltre e ormai risiede notte e giorno all’esterno del comitato elettorale di Di Fenza, ubicato all’inizio di via San Rocco.

Qualcun altro avrebbe affisso anche un manifesto nei pressi del comitato o comunque starebbe facendo girare volantini in città dal contenuto inequivocabile: “Pascalì, piensace tu”…













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS