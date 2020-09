CALVIZZANO, ELEZIONI: DE MAGISTRIS: “SI NAVIGA CONTROVENTO E LA CHIESA NON E’ TERZA”

145 Visite

Ieri abbiamo letto sul Corriere del Mezzogiorno: “L’ira del Cardinale. Nessuna lista ispirata dalla Curia”.

Sul sagrato del Duomo il Cardinale Sepe per limiti di eta’ ed in attesa di una sua sostituzione, come ultimo accorato appello, denunciava: “il Cardinale e la Curia di Napoli non hanno nessuna lista ne’ nessun candidato nelle prossime elezioni. Io diffido come Cardinale a nome della Curia chiunque utilizzi il mio nome e il nome della Curia”.

Da laico per mia cultura non avrei mai espresso un giudizio anticlericale, ne distinguere, se trattasi di missionari o curati di campagna, altrettanto pretendo da questi nei confronti di chi che sia, dei Candidati a Sindaco, a Governatore oppure a Consigliere. A Calvizzano, il clero locale in particolare, con una chiusura totale ad un’ipotesi aggregante per una Lista Unitaria ha preferito vedere negli occhi dei pretendenti candidato a Sindaco della possibile alleanza alternativa alla Lista-Pirozzi, la presenza di qualche pagliuzza e non vedere negli occhi dell’Avv. Oscar Pisani la trave esistente perche’ il suo ideologo politico, Corrado Gabriele, con sentenza passata in giudicato, e’ stato condannato per abusi sessuali su minori.

Se non si dimostra il contrario, a me sembra, ci troviamo di fronte a canonici di un tempo lontano, che ascoltavano solo le indicazioni dei potentati del luogo e del tempo. Questi pseudo potentati di oggi e di ieri ( della c.d. seconda Repubblica), sono i veri responsabili della sfiducia verso la POLITICA, dove la politica di partito viene sostituita da interessi di gruppi contrapposti, in contrasto anche con le indicazioni della CHIESA dove neanche alla denuncia del Cardinale Sepe, il parroco di Calvizzano intende attenersi. Come da più parte denunciato si e’ reso co-promotore di una Lista con candidato a Sindaco l’avv. Oscar Pisani, travalicando i propri poteri ecclesiali-pastorali.

Se in un mio precedente articolo avevo chiamato in causa il parroco della citta’ era anche a seguito di un suo appello ai cittadini nel periodo del Covid-19.

Il tutto ha un suo fondamento di idea innovativa, il RIFORMISMO, maggioranza nel Paese, e la costruzione di un’unita’d’intenti tra il riformismo socialista ed il riformismo cattolico-progressista.

Cadono a pennello, le riflessioni di Gennaro Matino sempre sul medesimo giornale di alcuni giorni orsono, “il nuovo Vescovo ai tempi del virus” dove Papa Francesco mentre si appresta a nominare il successore del Cardinale Sepe dice che nel Mondo e’ presente una iniqua distribuzione della ricchezza ed invece e’ presente la mancanza di giustizia sociale. Il Teologo Matino conclude l’articolo dicendo che il Vescovo e ogni battezzato che si riconosca nel suo mistero, dovranno poter essere, qui a Napoli, un’avanguardia, un segno visibile di consolazione e di speranza che va oltre il recinto dei protetti e dei preservati.

Franco De Magistris













