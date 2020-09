Napoli Running organizza evento speciale: sabato a Praga una gara di 5 km per sole donne

178 Visite

Mentre la pandemia da COVID-19 ha messo il mondo intero in attesa, i comitati organizzatori di RunCzech e Napoli Running hanno lavorato con l’obiettivo di organizzare almeno un evento speciale prima che la stagione di gare terminasse. E sembra che ci siano quasi riusciti.

Il 5 Settembre, data del tradizionale Grand Prix a Praga – che include una gara di 5km per sole donne e una 10km aperta a tutti – RunCzech organizzerà una mezza maratona ad invito, alla quale prenderanno parte 35 degli atleti più forti al mondo sulla mezza maratona.

“La pandemia non ha permesso ai grandi atleti di competere nelle gare in giro per il mondo. Ci ha tolto la possibilitá di apprezzare le grandi performance sportive alle quali eravamo abituati. E noi abbiamo voluto trovare un modo di organizzare qualcosa di spettacolare per tutti” sottolinea il Presidente del Comitato organizzatore di RunCzech Carlo Capalbo.

“La Napoli City Half Marathon è stata l’ultima gara label World Athletics a svolgersi in Europa prima del lockdown, e ci riteniamo molto fortunati ad aver potuto continuare a lavorare ininterrottamente mentre gli altri sono stati costretti a cancellare eventi. Abbiamo introdotto un nuovo format di evento, che sarà replicato nel resto del mondo e che speriamo di poter portare anche in Italia. Napoli e l’Italia meritano di tornare ad essere al centro della mappa del running mondiale” aggiunge Luigi Varriale, membro del comitato organizzatore di Napoli Running ed ora a Praga con altri membri del team per organizzare l’evento.

L’evento si svolgerà a Letna, parco al centro di Praga. Gli atleti gareggeranno su un ovale, correndo i 21.0975 km, in 16.5 giri. Il percorso veloce e la forte competizione sono stati creati per tentare l’attacco al record mondiale o a tempi incredibili. Per gli uomini significa fermare il cronometro al di sotto di 58.30, impresa compiuta solo due volte nella storia. Per le donne, battere l’attuale record mondiale nelle gare di sole donne, che è 1:06:11.

Uomini e donne gareggeranno in due gare diverse. La gara maschile inizierà alle 06:20, quella femminile alle 08:00, meteo permettendo. Le due gare saranno trasmesse in diretta su Czech Television e diffuse in tutto il mondo.

Questa gara sarà anche l’evento di lancio delle Adizero Adios Pro, le nuove scarpe disegnate da Adidas (storico partner di RunCzech) in stretta collaborazione con gli atleti élite. Una ragione in più per aspettarsi performance magnifiche.

“Normalmente questa gara segnerebbe la fine della stagione – aggiunge Capalbo – ma noi speriamo che sia solo l’inizio e che stimoli altri organizzatori a pensare in maniera creativa per mantenere vivo il nostro sport”.

Il mondo di RunCzech

RunCzech organizza eventi di corsa su strada in diverse città della Repubblica Ceca e in Italia (Napoli Running) ed in cooperazione con enti locali in Giappone e Cina.

Prague International Marathon spol. s.r.o. (“PIM“) è stata fondata nel 1995 da Carlo Capalbo, Presidente del Comitato Organizzatore, con l’obiettivo di organizzare una maratona di caratura mondiale a Praga.

Ad oggi quasi 1.2 millioni di runners hanno partecipato agli eventi di RunCzech. Nel 2019, abbiamo accolto oltre 120 000 atleti, provenienti da 131 nazioni.

ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL è il nostro modo di accogliere tutti nel mondo del running

Iniziative come la RunCzech Running League e SuperHalfs sono state create per motivare runners occasionali. Per supportare gli atleti elite europei, abbiamo creato la EuroHeroes Challenge.

RunCzech Racing è dedicato allo sviluppo di atleti giovani ed eccellenze sportive. 8 record del mondo e 150 podi sono stati raggiunti dal nostro team!

RunCzech organizza altri eventi come bambini Runs, Family Runs e Junior Marathon Championship per stimolare la partecipazione dei giovani.

Con il progetto FreeRun RunCzech ha creato una rete di di percorsi di running in tutta la Repubblica Ceca.

Il RunCzech Running Mall funge da epicentro del running mondiale a Praga.

INFORMAZIONI – http://www.runczech.com/it

https://www.facebook.com/runczech/













