La voce del cittadino. Marano, ieri in Consiglio comunale si davano arie anche chi chiede posti di lavoro per i congiunti

Gentile direttore, le esprimo la mia totale solidarietà ma nel contempo le faccio una tirata d’orecchie: ma perché perde tempo con i consiglieri di Marano, tra cui qualcuno che non dice mai nulla in aula, mai una parola sui problemi di Marano e che ieri si è rizelata? Qualcuno, in particolare, che da tempo sta cercando di avere un posto di lavoro per qualche suo congiunto. Lei ha raccontato ogni misfatto di queste e altre giunte. Il suo lo ha fatto e di ciò deve essere fiero, anche se non troverà mai qualcuno che glielo riconoscerà. Chi è di Marano e conosce i personaggi, conosce i loro intrecci, affari e le loro parentele. Un consiglio spassionato: sia più furbo e attenda, tra poco ci penserà chi ci dovrà pensare.

Armando (Marano)













