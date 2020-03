MARANO, FURTI E RAPINE NELLE ULTIME ORE: BANDITI SCATENATI

1.166 Visite

Un’autovettura rubata ieri sera in via San Rocco, all’esterno di un bar; una rapina qualche giorno fa al distributore di carburanti di via Castel Belvedere e un furto (nella notte) all’interno di in un’autovettura parcheggiata in via Corree di Sopra. Malviventi scatenati nel comune di Marano, dove nelle ultime ore si sono registrati numerosi casi di furti e rapine. Il colpo più eclatante all’esterno di una caffetteria, dove nella tarda serata di ieri due banditi sono riusciti a rubare una Fiat 500 L in sosta. Un furto messo a segno da due malviventi, che avrebbero agito a volto scoperto (uno indossava un berrettino, l’altro aveva il capo coperto da un cappuccio) quasi in prossimità del locale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS