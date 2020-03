476 Visite

E’ ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli un dirigente della Polizia di Stato in servizio a Napoli, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Tre suoi colleghi, un dirigente e due agenti, sono in quarantena nelle rispettive abitazioni anche se non presentano sintomi.













